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Выполни действия:591-(802-799,4степени)
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Выполни действия:591-(802-799,4степени)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.802-799=3 2.3*3*3*3=81 3.591-81=510
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