Какое учреждение перестало существовать в правление петра первого: а) земский собор б) боярская дума в) военная коллегия г)синод

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Какое учреждение перестало существовать в правление петра первого: а) земский собор б) боярская дума в) военная коллегия г)синод

Автор: Гость