#309 помогите не понятно первое там a:b=3

Математика
#309 помогите не понятно первое там a:b=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По пропорции 1)2а=3b 2)cd=21 3)k=9m 4)z=1*t=t t=z*1=z 5)n=p*0 p=n*0
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