На рисунке 17 изображены графики зависимости температуры от времени двух тел один??ковой массы. У какого из тел выше темп.плавления? Одинаковы ли удельные теплоемкости тел?
Физика
На рисунке 17 изображены графики зависимости температуры от времени двух тел один??ковой массы. У какого из тел выше темп.плавления? Одинаковы ли удельные теплоемкости тел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура плавления больше у первого тела. Удельная теплоемкость тел на предложаных графиках отражает скорость изменения температуры, значит чем больше угол здесь, тем больше теплоёмкость. c=Q/(t*m) - формула темплоемкости
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