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Сколько будет 40:у+2=7
Математика
Сколько будет 40:у+2=7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40÷у+2=7. 40÷y=7-2. 40÷y=5. y=8.
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