Составить педложение из этих слов.на,нос,ров,повар,картина,Павлин,пенал.

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Составить педложение из этих слов.на,нос,ров,повар,картина,Павлин,пенал.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша разбил нос. Повар сварил суп. Я нарисовал картину. В зоопарке был павлин. На парте лежал пенал.
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