Проставите запятые Перед нами картина Яблонской "Утро". На ней изображено раннее утро, весеннего дня. На переднем плане изображена героиня картины.Она только проснулась и делает зарядку. У девочки очень стройная и красивая фи...

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Проставите запятые Перед нами картина Яблонской "Утро". На ней изображено раннее утро, весеннего дня. На переднем плане изображена героиня картины.Она только проснулась и делает зарядку. У девочки очень стройная и красивая фигура. На стуле лежит её школьная форма и пионерский галстук. На паркетном полу стоит большой круглый стол покрытый бело-синей льняной скатертью. На нем стоит глиняный кувшин с молоком. Рядом стоит тарелка со свежей булочкой. Слева стоит деревянная кровать с белоснежным покрывалом. Кровать не заправлена. На заднем плане изображена дверная арка, которая выводит нас на балкон. Арка увита цветами резеды. Балкон огороженный железной решеткой освещает комнату и приносит свежий воздух. На охристой стене висит узорчатый эстамп. Автор использовал светлые краски, чтобы передать настроение весны

Автор: Гость