На каком рисунке изображено решение неравенства х2-23gt;-0?
Математика
На каком рисунке изображено решение неравенства х2-23gt;-0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы на рисунке 3 изображено верное решение неравенства
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