На каком рисунке изображено решение неравенства х2-23gt;-0?

Математика
На каком рисунке изображено решение неравенства х2-23gt;-0?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы на рисунке 3 изображено верное решение неравенства 
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