Сколько грамм и каке количество оксида серы получится при сгорании 9,6 серы
Химия
Сколько грамм и каке количество оксида серы получится при сгорании 9,6 серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 M (SO2)=64 M(S)=32 Составим пропорцию 9,6:32=x:64 X-масса SO2 X=19, 2 m=19, 2грамма n=m:M n=19, 2:64=0,3моль Ответ:m=19,2грамма n=0,3 моль
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