Решить уравнения: 2(11х-5)-17х=55; 5(8х+3)-12=83; 7(2х+9)+3х=114; 3(4х+13)-25=74 Помогите пожалуйста!Очень нужно! Даю 50 баллов!
Математика
Решить уравнения: 2(11х-5)-17х=55; 5(8х+3)-12=83; 7(2х+9)+3х=114; 3(4х+13)-25=74 Помогите пожалуйста!Очень нужно! Даю 50 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сразу пишу действия: 1) 22x-10-17x=55 5x-10=55 5x=65 x=13 2) 40x+15-12=83 40x+3=83 40x=80 x=2 3) 14х+63+3х=114 17х+63=114 17х=51 х=3 4) 12х+39-25=74 12х+14=74 12х=60 х=5 P.S: Предложения запрещены сайтом. И вообще, не доверяйте каким-то машинам, думайте, развивая свой мозг, на то и науки. А еще в предложениях есть погрешность. :)
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