Каким образом Вильгельм Завлеватель укреплял свою власть?Почему Вильгельм 1 удел??л такое внимание строительству в покорённой стране не только замков, но и соборов?
История
Каким образом Вильгельм Завлеватель укреплял свою власть?Почему Вильгельм 1 удел??л такое внимание строительству в покорённой стране не только замков, но и соборов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делал пожертвования и помогал крестьянам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров...
Математика
Для школы купили по одной цене 6 портретов с изображением казахских батыров и 4 портрета с изображением казахских биев.За всё заплатили 19600 тг. С...
Математика