Каким образом Вильгельм Завлеватель укреплял свою власть?Почему Вильгельм 1 удел??л такое внимание строительству в покорённой стране не только замков, но и соборов?

История

Каким образом Вильгельм Завлеватель укреплял свою власть?Почему Вильгельм 1 удел??л такое внимание строительству в покорённой стране не только замков, но и соборов?

Автор: Гость