Пж помогите надо вставить слова. Я полный 0 в английском.
Английский язык
Пж помогите надо вставить слова. Я полный 0 в английском.
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Гость:
А где текст то? Или предложения???
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