Помогите упростить выражение х*14*10

Математика
Помогите упростить выражение х*14*10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, можно так: x*10*14
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