Графически объясните написание НЕ с причастием: Не прекращавшийся около часа

Русский язык
Графически объясните написание НЕ с причастием: Не прекращавшийся около часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть зависимые слова. Около (чего?) часа. Если бы было ,например, непрекращавшийся дождь, то в этом случае я написала слитно. Также, если присутствуют такие слова как долго, ещё, вовсе ,отнюдь, то пишется РАЗДЕЛЬНО. В данном случай пишется раздельно, так как есть зависимые слова. Если же подставить слово дождь, то будет предложение с причастным оборотом: дождь, не прекращавшийся около часа.
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