Сравнение дробей семь одиннадцатых и пять восьмых) не получается привести к общему знаменателю

Математика
Сравнение дробей семь одиннадцатых и пять восьмых) не получается привести к общему знаменателю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводишь к общему знаменателю над дробью 7/11 дополнительный множитель 8 а над 5/8 11 получается 56/88 больше чем 55/88
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить сочинение на казахском языке на тему Артык Салмак
Ответить
Литература
Сообщение название сказок где действует кощей
Ответить
Математика
Выразите обыкновенной дробью: 26 о/о, 45 о/о, 80 о/о, 90 о/о *СПОСИБО ЗАРАНЕЕ*
Ответить
Математика
Тетрадь стоит 20 рублей Какое наибольшее число тетрадей можно купить на 350 рублей после понижения цены на 15%
Ответить
Биология
Что было раньше яйцо или курица?
Ответить