Сравнение дробей семь одиннадцатых и пять восьмых) не получается привести к общему знаменателю
Математика
Сравнение дробей семь одиннадцатых и пять восьмых) не получается привести к общему знаменателю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводишь к общему знаменателю над дробью 7/11 дополнительный множитель 8 а над 5/8 11 получается 56/88 больше чем 55/88
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