Выразите обыкновенной дробью: 26 о/о, 45 о/о, 80 о/о, 90 о/о *СПОСИБО ЗАРАНЕЕ*
Математика
Выразите обыкновенной дробью: 26 о/о, 45 о/о, 80 о/о, 90 о/о *СПОСИБО ЗАРАНЕЕ*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( я не знаю какой у вас должен быть конечный результат поэтому запишу все возможные ) 26% = 26/100 = 13/50 = 0.26 45% = 45/100 = 9/20 = 0.45 80% = 80/100 = 8/10 = 0.8 90% = 90/100 = 9/10 = 0.9 ____________________________ *Ставь "Лучший ответ" *
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