Что такое морфемы помогите пожалуйста!

Русский язык
Что такое морфемы помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфемы - это части слова, то есть корень, суффикс, приставка, окончание. То есть разобрать морфемным разбором - это разделить слово на его части
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