По железной дороге нужно перевезти 750т зерна.Сколько для этого потребуется вагонов,вмещающих каждый по 60т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40т, можно перевезти это же зерно?Пожалуйста с пояснением!

Математика
По железной дороге нужно перевезти 750т зерна.Сколько для этого потребуется вагонов,вмещающих каждый по 60т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40т, можно перевезти это же зерно?Пожалуйста с пояснением!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750\60=12.5 тобишь 13 вагонов,750\40=18.75 т.е.19 вагонов
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