По железной дороге нужно перевезти 750т зерна.Сколько для этого потребуется вагонов,вмещающих каждый по 60т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40т, можно перевезти это же зерно?Пожалуйста с пояснением!

Математика

По железной дороге нужно перевезти 750т зерна.Сколько для этого потребуется вагонов,вмещающих каждый по 60т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40т, можно перевезти это же зерно?Пожалуйста с пояснением!

Автор: Гость