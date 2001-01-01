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Помогите все 4 примера решить
Математика
Помогите все 4 примера решить
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Гость:
1.2001 2.906 3.804 4.1200
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