Почему клубень картофеля и луковица - видоизмененные побеги?Срочно

Гость: Гость:

Если важно не основательно доказать ТЕБЕ почему, а просто написать ответ в самостоятельной - потому что у них можно найти все части побега - корень, стебеь и лист. С корнями, думаю понятно(как картошка прорастает видела же?), стебель и листья сложнее. Лук - чешуи, которые мы режем в салат - видоизмененные листья, стебель - в луковица выглядит как уплотнение,из которого растут эти чешуи. Клубень картофеля. Если его разрезать - можно найти такие же структуры, как и у разрезанного стебля(кора, проводящий слой и сердцевина). Листья тут редуцированные (исчезли), остались в виде "бровок"( такие рубцы над глазками на картошке)