Помогите пожалуйста: Зачем необходимо большое отверстие в центре чума (юрты) и почему люди не замерзают в нем, когда спят?
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Помогите пожалуйста: Зачем необходимо большое отверстие в центре чума (юрты) и почему люди не замерзают в нем, когда спят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это отверстие необходимо для вентиляции помещения и так как в чумах разводят костры -это отверстие ещё и дымоход! Холодный воздух в чум не поступает практически (там подымают полог для поступления воздуха) вообщем костёр подымает температуру в чуме. Это как палатка с печкой!
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