Найдите значения выражения, предварительно упростив его: а-28-37 при а=265
Математика
Найдите значения выражения, предварительно упростив его: а-28-37 при а=265
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - 28 -37=а - 65 при а=265 265 - 65=200
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