Определите , каким стихотворным размером ( ямб, хорей , дактиль , анапест , амфибрах??й ) написаны следующие произведения А.С. Пушкина : " песнь о вещем олеге ", " Полтава", " К Чаадаеву "," Во глубине сибирских руд...".
Литература
Определите , каким стихотворным размером ( ямб, хорей , дактиль , анапест , амфибрах??й ) написаны следующие произведения А.С. Пушкина : " песнь о вещем олеге ", " Полтава", " К Чаадаеву "," Во глубине сибирских руд...".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песнь о вещем олеге -амфибрахий полтава- ямб четырёхстопный к чаадаеву- ямб четырёхстопный
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