Как за 3 взвешивание отвесить 700 грам крупы если есть 1 гиря в 100 грам
Математика
Как за 3 взвешивание отвесить 700 грам крупы если есть 1 гиря в 100 грам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. взвешиваем 100гр 2. на одну чашу весов кладем гирю и 100 гр крупы и на другую 200 грамм соответственно. Итого у нас уже 300 грамм 3. на одну чашу весов кладем гирьку и 300 гр и на другую 400 грамм. Все вместе как раз и будет 700 грамм.
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