Как за 3 взвешивание отвесить 700 грам крупы если есть 1 гиря в 100 грам

Гость: Гость:

1. взвешиваем 100гр 2. на одну чашу весов кладем гирю и 100 гр крупы и на другую 200 грамм соответственно. Итого у нас уже 300 грамм 3. на одну чашу весов кладем гирьку и 300 гр и на другую 400 грамм. Все вместе как раз и будет 700 грамм.