Срочно!!!! 5А класс "Измерение отрезков" Точка A лежит на прямой ВС между точками B и C. Найдите длину отрезка ВС, если АВ = 46 и АС = 39. Найдите длину ломаной АВСD (в см), изображенной на рисунке, если АВ = 40 см, ВC = 22 см ...

Математика

Срочно!!!! 5А класс "Измерение отрезков" Точка A лежит на прямой ВС между точками B и C. Найдите длину отрезка ВС, если АВ = 46 и АС = 39. Найдите длину ломаной АВСD (в см), изображенной на рисунке, если АВ = 40 см, ВC = 22 см и СD = 40 см. Найдите периметр (в см) четырехугольника, изображенного на рисунке. Найдите периметр прямоугольника (в см), если одна из его сторон равна 280 см, а другая - в 5 раз ее меньше.

Автор: Гость