Срочно!!!! 5А класс "Измерение отрезков" Точка A лежит на прямой ВС между точками B и C. Найдите длину отрезка ВС, если АВ = 46 и АС = 39. Найдите длину ломаной АВСD (в см), изображенной на рисунке, если АВ = 40 см, ВC = 22 см ...
Математика
Срочно!!!! 5А класс "Измерение отрезков" Точка A лежит на прямой ВС между точками B и C. Найдите длину отрезка ВС, если АВ = 46 и АС = 39. Найдите длину ломаной АВСD (в см), изображенной на рисунке, если АВ = 40 см, ВC = 22 см и СD = 40 см. Найдите периметр (в см) четырехугольника, изображенного на рисунке. Найдите периметр прямоугольника (в см), если одна из его сторон равна 280 см, а другая - в 5 раз ее меньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Длина отрезка ВС равна сумме длин отрезков АВ и АС: 46 + 39 = 85. 2. Рисунка не вижу. 3. Рисунка не вижу. 4. Периметр прямоугольника равен (280 + 280/5)*2 = 672 см.
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