ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА. А.NH3. 1)+3 Б.Ca3N2. 2)+4 В.HNO2. 3)+5 Г.NO2. 4)–3
Химия
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА. А.NH3. 1)+3 Б.Ca3N2. 2)+4 В.HNO2. 3)+5 Г.NO2. 4)–3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу вспомнить только по 1., 2NH3+3O2=N2O3+3H2O Вместо = пиши стрелочку
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