Помогите срочно пж! В килограммах 600 грамм, 5,4 центнера, 3,1 тонна, 10 тонн, 2 кг 80 грамм, 1,006 тонн, 500 грамм, 1 кг 20 грамм, 2,03 центнера 80 грамм, 3 кг 400 грамм, 1006 центнера,заранее спасибо!
Математика
Помогите срочно пж! В килограммах 600 грамм, 5,4 центнера, 3,1 тонна, 10 тонн, 2 кг 80 грамм, 1,006 тонн, 500 грамм, 1 кг 20 грамм, 2,03 центнера 80 грамм, 3 кг 400 грамм, 1006 центнера,заранее спасибо!
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