Заполните таблицу "основные идеи просветителей" пожалуйста , мне надо сдать к 14:00!!!
История
Заполните таблицу "основные идеи просветителей" пожалуйста , мне надо сдать к 14:00!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просветители выдвинули ряд идей (о правах человека, разделении властей и других), которые являются основополагающими в современном обществе. 2) Идеи просветителей способствовали разрушению старой идеологии и распространению атеизма. 3) Просвещение оказало большое влияние на политику, науку, образование и художественную культуру XVIII в. 4)Идеи просветителей оказали огромное влияние на события войны за независимость США и Великую французскую революцию 5)В трудах просветителей были заложены основы современных социальных наук (наук об обществе) – политологии, социологии
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