как решить ситему x=2-4 3x-2y-11=0
Математика
как решить ситему x=2-4 3x-2y-11=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-2 3*(-2)-2у-11=0 х=-2 -6-2у-11=0 х=-2 -2у=17 х=-2 у=-8,5
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