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История
Срочно решение теста по истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11) а 12) Г 13) в 14)б 15) а 16)г 17)г 18)б 19) б 20)в
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