Пожалуйста Пожалуйста помогите сделать!! классифицируйте приведенные элементы на а) металлы б)неметаллы в) элементы, проявляющие металлические неметаллические свойства. Na,Mg,C,N,Si,I,Si,Al,Ca,Cl,Zn. пожалуйста срочно срочно н...

Химия
Пожалуйста Пожалуйста помогите сделать!! классифицируйте приведенные элементы на а) металлы б)неметаллы в) элементы, проявляющие металлические неметаллические свойства. Na,Mg,C,N,Si,I,Si,Al,Ca,Cl,Zn. пожалуйста срочно срочно нужно пожалуйста помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na,al,ca,cl,zn,mg-металлы c,l - неметаллы si- проявляющий ...
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