Какое простое предложение называется распространенным А какое нераспространенн??ми Приведите примеры
Русский язык
Какое простое предложение называется распространенным А какое нераспространенн??ми Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распространённое- это предложение, которое (Например) украшенное прилагательными. Пример: Весёлая корова щипала травкуна солнечном лугу. Не распространённое - Только главные члены предложения. Глагол + сущ. Или только сущ. Пример: Весна. Летят скворцы.
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