Какое простое предложение называется распространенным А какое нераспространенн??ми Приведите примеры

Гость: Гость:

Распространённое- это предложение, которое (Например) украшенное прилагательными. Пример: Весёлая корова щипала травкуна солнечном лугу. Не распространённое - Только главные члены предложения. Глагол + сущ. Или только сущ. Пример: Весна. Летят скворцы.