Решите 22 номер пожалуйста, очень надо

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22. Углом между плоскостью и не перпендикулярной ей прямой называется угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость. Значит нам дан угол <B1DC1=30°. Тогда ребро В1С1 - катет, лежащий против угла 30° и равен (1/2)*В1D=(1/2)*6√3=3√3. В1С1=ВС как противоположные ребра правильной призмы, а АВ=ВС, так как призма правильная и в основании ее лежит квадрат. Тогда площадь эиого квадрата равна АВ² или Sabcd=(3√3)²=27. Ответ: Sabcd=27 ед².