Кокое произведение и кого начинается со слов мороз и солнце
Литература
Кокое произведение и кого начинается со слов мороз и солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение А.С.Пушкина.
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