Раздели слова на 2 столбика. Первый где е, е,ю,я, обозначают 1 звук, второй столбик 2 звука. Мечта,вьет,юнга,стоят, ель,люди,няня,летчик.

Русский язык

Раздели слова на 2 столбика. Первый где е, е,ю,я, обозначают 1 звук, второй столбик 2 звука. Мечта,вьет,юнга,стоят, ель,люди,няня,летчик.

Автор: Гость