Раздели слова на 2 столбика. Первый где е, е,ю,я, обозначают 1 звук, второй столбик 2 звука. Мечта,вьет,юнга,стоят, ель,люди,няня,летчик.
Русский язык
Раздели слова на 2 столбика. Первый где е, е,ю,я, обозначают 1 звук, второй столбик 2 звука. Мечта,вьет,юнга,стоят, ель,люди,няня,летчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик : мечта, люди, няня, лётчик 2 столбик : вьёт, юноша, стоят, ель,
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