Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении
Математика
Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заметим, что кузнечик может оказаться только в точках с нечётными координатами, поскольку число прыжков, которое он делает, — нечётно. Максимально кузнечик может оказаться в точках, модуль которых не превышает одиннадцати. Таким образом, кузнечик может оказаться в точках: −11, −9, −7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7, 9 и 11; всего 12 точек. Ответ: 12.
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