Сколько лет пушкину ? плииз
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Сколько лет пушкину ? плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему было 30 когда он умер. он был молодой
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