Здравствуйте,хочу сделать подарок маме) Можете помочь с домашнием заданием) 1)а)??тороны прямоугольника 8 см и 3 см Найди его площать. 2)В каких единицах удобнее измерять:1 площадь квартиры, 2)Площадь крышки парты 3)площадь ...
Математика
Здравствуйте,хочу сделать подарок маме) Можете помочь с домашнием заданием) 1)а)??тороны прямоугольника 8 см и 3 см Найди его площать. 2)В каких единицах удобнее измерять:1 площадь квартиры, 2)Площадь крышки парты 3)площадь обложки тетради. Площадь одной комнаты 28 м а другой на 8 м больше. Какова площадь двух комнат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Площадь прямоугольника = 8*3 = 24 см2 2) 1. В метрах квадратных; 2. В сантиметрах квадратных; 3. В миллиметрах квадратных. 3) Площадь двух комнат = 28 + (28 + 8) = 28 + 36 = 64 м2
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