Здравствуйте,хочу сделать подарок маме) Можете помочь с домашнием заданием) 1)а)??тороны прямоугольника 8 см и 3 см Найди его площать. 2)В каких единицах удобнее измерять:1 площадь квартиры, 2)Площадь крышки парты 3)площадь ...

Математика

Здравствуйте,хочу сделать подарок маме) Можете помочь с домашнием заданием) 1)а)??тороны прямоугольника 8 см и 3 см Найди его площать. 2)В каких единицах удобнее измерять:1 площадь квартиры, 2)Площадь крышки парты 3)площадь обложки тетради. Площадь одной комнаты 28 м а другой на 8 м больше. Какова площадь двух комнат?

Автор: Гость