Как сделать задачу выражением? Помогите: 52 карандаша стоят 156 р. Сколько стоят 17 т??ких карандашей? 38 карандашей? ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ВЫРОЖЕНИЕМ (НУ ТОЕСТЬ ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ ПЖ)
Математика
Как сделать задачу выражением? Помогите: 52 карандаша стоят 156 р. Сколько стоят 17 т??ких карандашей? 38 карандашей? ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ВЫРОЖЕНИЕМ (НУ ТОЕСТЬ ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ ПЖ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)156:52×17 б)156:52×38
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