Как сделать задачу выражением? Помогите: 52 карандаша стоят 156 р. Сколько стоят 17 т??ких карандашей? 38 карандашей? ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ВЫРОЖЕНИЕМ (НУ ТОЕСТЬ ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ ПЖ)

Математика

Как сделать задачу выражением? Помогите: 52 карандаша стоят 156 р. Сколько стоят 17 т??ких карандашей? 38 карандашей? ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ВЫРОЖЕНИЕМ (НУ ТОЕСТЬ ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ ПЖ)

Автор: Гость