Схематично нарисуйте строение и охорактерезуйте функции кровеносной системы кольчатых червей

Биология
Схематично нарисуйте строение и охорактерезуйте функции кровеносной системы кольчатых червей
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Гость:
Функции - проведение питательных вещ-в, кислорода и углекислого газа 
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