Морфологический разбор (в поле,пришла,свозили)

Гость: Гость:

В поле (где?)н.ф поле -сущ.,3 лицо,2скл.,ср.р.,ед.ч. Пришла (что сдедала?)н.ф приходить -глаг.,2 спр.,пр.в., ж.р., ед.ч Свозили (что сделали?) н.ф свозить -глаг.,2спр.,пр.в.,мн.ч.