Морфологический разбор (в поле,пришла,свозили)
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Морфологический разбор (в поле,пришла,свозили)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В поле (где?)н.ф поле -сущ.,3 лицо,2скл.,ср.р.,ед.ч. Пришла (что сдедала?)н.ф приходить -глаг.,2 спр.,пр.в., ж.р., ед.ч Свозили (что сделали?) н.ф свозить -глаг.,2спр.,пр.в.,мн.ч.
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