Помогите с русским прошу!!! даю 50 баллов Определите вид сложноподчинённых предлож??ний. Графически обоснуйте свой ответ. 1.В собранных П.М. Третьяковым портретах выдающихся деятелей науки и искусства, которые вызывают все...

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Помогите с русским прошу!!! даю 50 баллов Определите вид сложноподчинённых предлож??ний. Графически обоснуйте свой ответ. 1.В собранных П.М. Третьяковым портретах выдающихся деятелей науки и искусства, которые вызывают всеобщее уважение своими трудами и открытиями, живёт история России. 2.Самые простые вещи, которые он использует, становятся в его рассказах поэтическими образами. 3.Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие провода. 4.Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки. 5.Я пошёл на ветер по белой дорожке и скоро увидел, что две маленькие синички работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в древесине. 6.Старший лейтенант начал объяснять, что командир батальона пропал. 7.Существуют три основные проблемы, которые определяют практическую значимость проекта. 8.На всех четырёх островах, которые одинаково плотно заросли тропическими пальмами, царило уютное благополучие. 9. Кто знает этого человека, тот не любит с ним много говорить. 10. Всё, что полагалось в дорогу, было собрано. 11.Его забавляло, что он староста. 12.Каков вопрос, таков ответ. 13.Я тот, кого никто не слышит. 14. Я хочу рассказать вам, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы. 15. Ей снится, будто бы она идёт по снеговой поляне.

Автор: Гость