Как разобрать предложение: Ребята,вы видели когда-нибудь вековые могучие корабел??ные сосны?
Русский язык
Как разобрать предложение: Ребята,вы видели когда-нибудь вековые могучие корабел??ные сосны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю, мы прходили. Запятые ставить после слов: Ребята, вековые. В конце вопросительный знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота: "Вавилон устроен так прек??асно, как ни один из известных наших городов "? Приведите пример...
Русский язык
Математика
Арман вышел из дома в 8 часов и пришёл в 8:30 . Расстояние от школы до дома 1 км 500 м. Какова скорость движения Армана. Помогите решить выражением.
Биология
Заполните таблицу !!!!!!! Ученый Вклад в развитие биологии Аристотель Карл Линней Чарлз Дарвин Владимир Иванович Вернадский
Биология