Заполните таблицу !!!!!!! Ученый Вклад в развитие биологии Аристотель Карл Линней Чарлз Дарвин Владимир Иванович Вернадский

Биология
Заполните таблицу !!!!!!! Ученый Вклад в развитие биологии Аристотель Карл Линней Чарлз Дарвин Владимир Иванович Вернадский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно или нет но вроде Линней он класифицировал всех животных
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