Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота:lt;lt;Вавилон устроен так п??екрасно, как ни один из известных наших городовgt;gt;?Приведите примеры,потвердающие вашу точку зрения.
История
Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота:lt;lt;Вавилон устроен так п??екрасно, как ни один из известных наших городовgt;gt;?Приведите примеры,потвердающие вашу точку зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю, что в Вавилоне проживало много национальностей.
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