Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота:lt;lt;Вавилон устроен так п??екрасно, как ни один из известных наших городовgt;gt;?Приведите примеры,потвердающие вашу точку зрения.

История

Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота:lt;lt;Вавилон устроен так п??екрасно, как ни один из известных наших городовgt;gt;?Приведите примеры,потвердающие вашу точку зрения.

Автор: Гость