Решите уравнение, пожалуйста: x^3-4x^2-9x+36=0

Математика
Решите уравнение, пожалуйста: x^3-4x^2-9x+36=0
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