Образования половых клеток

Биология
Образования половых клеток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерия размножается делением достигнув определенного размера бактерия делится На две одинаковые бактерии Затем каждый из них начинают питаться расти и так далее .клетка катороя делится называют материнской клетки получившихся в результате деления дочерними
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