Сравните первую русскую революцию 1905, 1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г??
История
Сравните первую русскую революцию 1905, 1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Февральская намного сильнее отразилась на стране.
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