Согласны ли вы со словами греческого историка Геродота: "Вавилон устроен так прек??асно, как ни один из известных наших городов "? Приведите примеры , подтверждающие вашу точку зрения

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Я более чем согласен(на) со словами Геродота ведь Вавилон действительно прекрасен ведь там много архетиктурных зданий это один из самых прекрасных и культурных городов Месопотамии больше всего мне нравятся Великие ворота правда жаль что эти сооружения известны лишь по клинописным источникам, археологи пока не обнаружили их останков.