Арман вышел из дома в 8 часов и пришёл в 8:30 . Расстояние от школы до дома 1 км 500 м. Какова скорость движения Армана. Помогите решить выражением.

Математика
Арман вышел из дома в 8 часов и пришёл в 8:30 . Расстояние от школы до дома 1 км 500 м. Какова скорость движения Армана. Помогите решить выражением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:30 - 8:00=30 минут  Крч, и дальше узнаешь время за 1 час. То-есть 1500 м * 2 = 3км за час Ответ: 3 км/ч
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