Арман вышел из дома в 8 часов и пришёл в 8:30 . Расстояние от школы до дома 1 км 500 м. Какова скорость движения Армана. Помогите решить выражением.

Математика

Арман вышел из дома в 8 часов и пришёл в 8:30 . Расстояние от школы до дома 1 км 500 м. Какова скорость движения Армана. Помогите решить выражением.

Автор: Гость